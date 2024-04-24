مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلستي السبت والاثنين المقبلين

2024-04-24 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدول أعمال المجلس لجلسة يومي السبت والاثنين المقبلين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن"جلسة يوم السبت المقبل ستتضمن التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988"، مبينة أن "الجلسة ستتضمن أيضاً التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013".

وأضاف، أن "الجلسة ستتضمن كذلك التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا"، لافتة إلى أن "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وتابع أن "جلسة يوم الاثنين المقبل ستشهد التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما ".

ولفتت إلى أن "جلسة الاثنين المقبل ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية".