صلاح الدين تكشف عن مشاريع خدمية في ناحية يثرب

2024-04-24 15:36:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

كشفت محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن مشاريع خدمية في ناحية يثرب، فيما اشارت الى قرب اطلاق مشاريع أخرى.

وقال مدير ناحية يثرب حارث عبد خلف في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "ناحية يثرب تستقبل مئات النازحين يوميا بعد اغلاق مخيمات النزوح، الامر الذي يدعو المحافظة والمنظمات الانسانية الى توفير مستلزمات قطاع الماء والكهرباء والصحة والطرق"، مشيرا الى "وجود 7 مدارس كرفانية، حيث تمت مفاتحة المحافظة باعادة تأهيل المدارس ضمن خطط صندوق إعادة الاعمار والتنمية اضافة والامن الغذائي".

واكد، ان "الاعمال جارية في مدرسة الضحى، والبر الرحيم، ومتوسطة الرافدين، ومدرسة الكريم"، منوها، الى "وجود مشاريع متلكئة في الناحية، ومنها قسم الكهرباء وشعبة الزراعة وكراج البلدية ودائرة البطاقة الموحدة".

ولفت، الى ان "نسبة الانجاز في الطريق الرابط بين بين قضاء بلد وحدود الناحية وصلت الى اكثر من 40 بالمئة، والأعمال مستمرة من اجل انجاز هذا المشروع البالغ طوله 8 كم، وتجري فيه حاليا أعمال الفريش وتليها طبقة ليزر أولية وطبقة أخرى نهائية، وستتم إنارة الجزرة الوسطية وصبغ الأرصفة والتخطيط ومعالجة اكساء الممر الأول"، مشيرا الى ان "المشروع يعد ضمن مشاريع الأمن الغذائي الطارئ".

واكد خلف، ان "الطريق مهم ويشكل تغييرا جغرافيا ومروريا وسياحيا في ناحية يثرب"، منوها ان "نسبة الانجاز في محطة يثرب الثابتة تجاوزت الـ15 بالمئة، ومن المؤمل انجازها ضمن الفترة الزمنية المحددة، وستعمل هذه المحطة على حل ازمة الكهرباء في الناحية".

وتابع، ان "مشاريع اخرى سيتم تنفيذها في ناحية يثرب، ومنها ثلاثة مراكز صحية في منطقة جمعية البحشمة وحي القادسية منطقة البجيلي ومنطقة بني سعد إضافة إلى مركز اتصالات يثرب".