وزير الداخلية يؤكد المضي بمشروع تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة

2024-04-24 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، المضي بمشروع تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، تواصل اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة اجتماعاتها برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حيث عقدت اليوم، اجتماعاً بحضور قادة شرطة المحافظات لمناقشة عمل اللجنة خلال الفصل الأول من العام الجاري ومراجعة سير الإجراءات المتخذة".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع الاستماع إلى آلية التسجيل والتنظيم والمراحل، حيث تم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تطوير العمل في هذه اللجنة، في مقدمتها المتعلقة بالمرحلة المقبلة وهي مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين".

وأكد الشمري، على "المضي قدماً في هذا المشروع وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاحه لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون"، مشدداً على "أهمية الدور الإعلامي لدعم الجهود الوطنية في تعاون جميع شرائح المجتمع لإسناد هذه الإجراءات".