2024-04-24 15:42:03 - المصدر: واع

بابل – واع - محمد الطالبي

يلعب مهرجان بابل دوراً مهماً في الحفاظ على التراث الثقافي العراقي ويسهم في تعريف الأجيال على إرث الحضارة البابلية حيث تتواصل فعالياته عبر العروض المسرحية ومعارض للفنون التشكيلية والكتاب وحفلات غنائية ومسابقات شعرية والتي تعد بمثابة رحلة عبر الزمن لاستكشاف حضارة عظيمة.

وأجرى مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، لقاءات مع عدد من الشعراء والأدباء والنقاد، الذين تحدثوا عن أهمية مهرجان بابل الدولي، حيث قال الشاعر والأديب حمد محمود الدوخي: "سبق وأن شاركت في كل المسابقات الشعرية، وكانت ‏قصائد الوطن لا تغيب إطلاقاً في مثل هذه المهرجانات العالمية، التي تحظى بحضور ومتابعة بمستوى الثقافة العربية والعالمية".

الدوخي، "دعا شريحة الشباب الى ضرورة القراءة واستكشاف العالم ومعرفة موقعه، وأيضا معرفة ما ينبغي على الشباب القيام به، عبر مشاركته في صناعة الجمال والذات المنتجة والمقبولة، والتي تبشر بإنسان واعد مشارك في صناعة العالم".

‏ميرفت أحمد علي من سوريا وهي ‏ناقدة وأديبة، تحدثت أيضا لوكالة الأنباء العراقية،(واع) قائلة: "أقدم تحية وبطاقة حب للقضية الفلسطينية، من خلال تحليلي لإحدى أشهر الروايات الفلسطينية، وهي رواية المتشائل للكاتب الشهير الروائي أميلي حبيب"، مضيفة: "أبرزت الأبعاد النضالية والأبعاد الدفاعيه عن الهوية الفلسطينية، وكيف أفضحت هذه الرواية التهميش والتجويع والتنكيد للشعب الفلسطيني".

وتابعت: "‏كان محورنا اليوم هو محور الأدب المقاوم، الفلسطيني تحديداً، لأن ضيفة شرفنا اليوم هي فلسطين، و‏اليوم الدور ودور الكلمة هو السلاح، كون أن السلاح لم ينفع ولم يجدِ في حسم المعركة، ولو كان السلاح يجدي لما كان الفلسطينيون باقين في غزة حتى هذه اللحظة يقاومون والبيوت تقصف من قبل الكيان الصهيوني".

وأشارت الى أن "الأدب هو تحقيق التوازن المنشود، فإذا كان لا ينفع البارود وصوت الرصاص، فرصاص الحرف أقوى، وأن رواية المتشائل لأميل حبيب كانت بمثابة البركان الذي أقلق أمان الصهاينة بعد النكبة".

كما قدمت الأديبة نصيحتها بأن "لا يكون هناك تسارع، فإنه بمجرد أن تكون هناك رغبة في الكتابة، على الجميع أن يقرأ الكثير مما يخص الأدب"، فالثقافة تحتاج إلى معرفة موسوعية شاملة في الأدب ونوع الآداب"، مؤكدة أن "رسالة الأدب وجوهر الجنس الأدبي وشروطه وقواعده تحتاج إلى معرفة عامة بكل شيء"، مطالبة "بعدم التكبر وركوب صفوة الغرور".