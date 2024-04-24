وزارة الداخلية تنفي وجود عجلة مفخخة في الموصل

2024-04-24 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، الانباء التي تحدثت عن تفكيك سيارة مفخخة في مدينة الموصل.

وقال ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "لا صحة للأنباء التي تم تناقلها عن وجود سيارة مفخخة في مدينة الموصل وتفكيكها من الجهات المختصة"، مؤكدا انه "لا وجود لأي عجلة مفخخة داخل المدينة".

وأوضح ان "هناك سيارة تعود لأحد طلبة الجامعة تركها في الشارع القريب من الجامعة ودخل الى الكلية ومن ثم عاد اليها"، داعيا إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً".



