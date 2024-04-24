2024-04-24 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – كركوك

أعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، القاء القبض على 80 مخالفًا بينهم عراقيون "متسولون" بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه " تم تشكيل فريق عمل مشترك بآمرة مدير قسم شرطة النجدة والدوريات و جهاز المخابرات مكتب كركوك ومكتب الاقامة في كركوك لملاحقة المتسولين داخل مركز المدينة والاقضية التابعة لها ضمن قوطع المسؤولية والطرق الحولية والاماكن العشوائية".

وأشارت الى انه "تم إلقاء القبض على (73) مخالف ومتسول من الجنسية السورية، و(7) متسولين من الجنسية العراقية"، مبينة ان "الحملة تهدف لتفويت الفرصة على من تسول له نفسه بمخالفة القانون واستغلال النساء والأطفال المشردين للكسب غير المشروع".

وأكدت أن "الحملة مستمرة لحين القضاء على هذه الظاهرة ،وتم تسليمهم الى الجهات المختصة حسب الاختصاص والعائدية".