الريدز يبدأ محادثاته مع خليفة كلوب

2024-04-24 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، بأن ليفربول الانجليزي بدأ محادثاته مع فينورد، بهدف التعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

وحقق سلوت نجاحًا كبيرًا منذ انضمامه إلى فينورد في العام 2021، وفاز معه بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي، كما ظفر بكأس هولندا مؤخرا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن ليفربول استقر على سلوت كمرشح رئيسي لخلافة بورجن كلوب الذي سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي، حيث بدأ مفاوضاته مع فريقه الهولندي أملا في التوصل إلى اتفاق قريبا.

وأضافت الصحيفة، أن فينورد سيوافق على رحيل مدربه، بشرط أن يدفع ليفربول 10 ملايين يورو كتعويض للنادي الهولندي.

وتابعت "ديلي ميل"، أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده سلوت مساء غدٍ الخميس قبل مباراة الفريق أمام جو أهيد إيجلز، دون ذكر الأسباب.

وواصلت، بأنه من المرجح أن يقوم سلوت بإحضار مساعده سيبكي هولشوف إلى ليفربول، خصوصا بعد إعلان عدد من معاوني كلوب الرحيل أيضا.

وكان ليفربول يهدف في البداية إلى التعاقد مع تشابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن لإحراز لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقرر لاعب ليفربول السابق البقاء مع فريقه الألماني، كما توجهت الأنظار نحو مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم، دون حدوث أي جديد حول الأمر.

المصدر: ديلي ميل



