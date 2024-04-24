2024-04-24 15:54:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت تقارير إعلامية أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم وافقت على استقبال وفد نادي برشلونة، من أجل رؤية جميع الفيديوهات والمواد الصوتية للقطة هدف لامين يامال “غير المحتسب” خلال مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، الذي شهد جدالاً تحكيمياً كبيراً. وسقط برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد (3-2) مساء الأحد الماضي، على ملعب سانتياغو […]

ظهرت المقالة لجنة حكام الاتحاد الإسباني تفتح أبوابها أمام برشلونة للتحقيق بنتيجة الكلاسيكو أولاً على Eishan.