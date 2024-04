ستخدم الاف المواطنين.. اتصالات ذي قار تتسلم كابينات ضوئية للإنترنت

2024-04-24 16:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ان اتصالات ذي قار تسلمت 6 كابينات ضوئية ضمن مشروع الكابل الضوئي.وقال بيان للشركة تابعته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “اتصالات ذي قار تسلمت 6 كابينات ضوئية ضمن مشروع الكابل الضوئي FTTH الذي ستوزع في أنحاء المحافظة”.وأوضحت أن “هذه الكابينات ستقدم الخدمة لـ 4...

