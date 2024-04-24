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محافظ ذي قار يكشف عن نسب الانجاز المتقدمة لمشروع تأهيل شارع الزراعة

محافظ ذي قار يكشف عن نسب الانجاز المتقدمة لمشروع تأهيل شارع الزراعة
محافظ ذي قار يكشف عن نسب الانجاز المتقدمة لمشروع تأهيل شارع الزراعة
2024-04-24 16:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن وصول مشروع تأهيل شارع الزراعة في الناصرية لنسب إنجاز متقدمة وصلت حاليا ل 65%. وذكر الابراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن العمل في إنجاز شارع الزراعة في الناصرية يسير بوتيرة عالية ونسبة إنجاز تصل ل 65% ويعتبر...

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