2024-04-24 16:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن وصول مشروع تأهيل شارع الزراعة في الناصرية لنسب إنجاز متقدمة وصلت حاليا ل 65%. وذكر الابراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن العمل في إنجاز شارع الزراعة في الناصرية يسير بوتيرة عالية ونسبة إنجاز تصل ل 65% ويعتبر...

The post محافظ ذي قار يكشف عن نسب الانجاز المتقدمة لمشروع تأهيل شارع الزراعة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.