الاتحاد الأوربي يرحب بموافقة العراق على اتفاقية سنغافورة للوساطة

2024-04-24 16:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رحب سفير الاتحاد الأوربي في العراق، توماس سيلر، بتوقيع الحكومة العراقية على اتفاقية سنغافورة للوساطة. وقال سيلر في تغريدة على موقع اكس، أرحب بتوقيع حكومة رئيس الوزراء السوداني على اتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي تعتبر علامة فارقة لحل النزاعات التجارية، ويسعدني أن الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الفساد والتحكيم الدولي كان مهمًا وفعالًا. وأدعو البرلمان إلى الإسراع بالتصديق على الاتفاقية. وأضاف أنه من شأن هذا القرار أن يعزز الاستثمارات والأعمال في العراق، ويسهل التجارة الدولية. وهذا يدل على نية الحكومة لجعل العراق مكانا جذابا للاستثمارات. واكد أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا بتقديم الخبرة للحكومة والاقتصاد. وكان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNPDاعلن يوم 19 نيسان 2024، أن العراق وقع رسمياً على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وهي خطوة مهمة نحو تطوير حل النزاعات التجارية في العراق. واتفاقية سنغافورة للوساطة هي إطار موحد وفعال لاتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، والتي تبرمها الأطراف لحل نزاع تجاري. وستعمل اتفاقية سنغافورة على تسهيل التجارة الدولية من خلال تمكين الأطراف المتنازعة من إنفاذ اتفاقيات التسوية واستدعائها بسهولة عبر الحدود. وستستفيد الشركات من الوساطة كخيار إضافي للتقاضي والتحكيم في تسوية النزاعات عبر الحدود. أرحب بتوقيع حكومة رئيس الوزراء السوداني على اتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي تعتبر علامة فارقة لحل النزاعات التجارية. يسعدني أن الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الفساد والتحكيم الدولي كان مهمًا وفعالًا. وأدعو البرلمان إلى الإسراع بالتصديق على الاتفاقية. — Thomas Seiler @EUAmbIraq April 24, 2024