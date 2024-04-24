2024-04-24 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طمأن الراصد الجوي رياض نصيف القريشي، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، مزارعي العراق حول حقول الحنطة، بخصوص التقلبات الجوية المقبلة خلال الايام القادمة.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "صفحات غير متخصصة تنشر عبارات مثيرة للرعب حول ملف الانواء الجوية في محاولة للتهويل"، لافتا الى "ان الحديث عن منخفض جوي نادر هو الاكبر من نوعه منذ 4 عقود غير دقيق ولن يؤدي الى اي اضرار في حقولهم".

واضاف القريشي ان "الحالات الربيعية في الاجواء العراقية طبيعية وهي تكون متوسطة الى ضعيفة من ناحية هطول الامطار، وستبدا نهاية الاسبوع المقبل من يوم الثلاثاء وتشمل مناطق الجنوبية ومنها ذي قار والبصرة والمثنى وصولا الى الفرات الاوسط وهي تتفاوت في حد الامطار بين متوسطة الى ما دون ذلك".

واشار الى انه "وابتداء من الاسبوع المقبل سترتفع درجات الحرارة الى 40 مئوية في الفرات الاوسط والبصرة وذي قار ثم سرعان ما تنخفض بمقدار 10 درجات مع بداية المنخفض الربيعي يرافقها كتلة باردة نهاية الاسبوع المقبل".