مصرع نجل "صدام حسين" بحريق شمال كركوك

2024-04-24 16:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الاربعاء، بأن حريقاً أتى على مخزن للمواد الغذائية وتسبب بمصرع طفل يحمل والده اسم "صدام حسين"، شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً عن وجود حريق في مخازن للمواد الغذائية في منطقة العمل الشعبي شمال غربي كركوك"، مبينا أن "عجلة إطفاء توجهت لمكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق في المخزن الذي يضم منزلاً تسكن فيه عائلة تعرض طفلها بعمر ثلاثة سنوات ويدعى (ريان صدام حسين) الى حروق بليغة تسببت بوفاته في الحال لشدتها".

وتابع المصدر، أن "المخزن لم يكن مراعيا لشروط السلامة المهنية الواجب توفرها في مخازن المواد الغذائية ولكن الدفاع المدني سيطر على الحريق ومنع من انتشاره الى مواقع مجاورة".

وأكد المصدر ، أن" جثة الطفل ريان صدام حسين نقلت للطب العدلي، فيما فتحت الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسباب الحريق".