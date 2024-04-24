محافظ بغداد يوجه بتذليل جميع معوقات تنفيذ طريق التنمية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة

2024-04-24 16:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، بتذليل جميع معوقات تنفيذ طريق التنمية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي وجه بالتعاون التام مع وزارة النقل وتذليل جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ طريق التنمية ضمن حدود المحافظة".وأضافت، أن "العلوي عقد اجتماعاً موسعاً مع وفد من وزارة النقل برئاسة مدير عام سكك الحديد يونس الكعبي لمناقشة تذليل جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا الطريق ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد".وأكد العلوي، بحسب البيان، على "تسهيل جميع الإجراءات وإزالة كل التعارضات والتنسيق مع وزارة النقل وجميع الجهات من أجل انجاز هذا الطريق في الوقت المحدد والعمل بروح الفريق الواحد".من جهته ثمن مدير عام سكك الحديد يونس الكعبي "التعاون الكبير الذي أبداه المحافظ وتوجيهه مديريات المحافظة بالتعاون وتسهيل مهمة الفرق واللجان العاملة وتشكيل فريق برئاسة السيد العلوي للعمل والتنسيق المشترك".وأشار الكعبي إلى أن "محطة التبادل الكبرى للمسافرين والبضائع ستكون ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد ومن المؤمل أن تكون هي الأكبر في الشرق الأوسط من حيث التجهيزات والتصميم العمراني".