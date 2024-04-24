نقابة الصيادلة: دعم حكومي لإنشاء مصانع دوائية وطنية

2024-04-24 16:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - نور الزيدي

أكد نقيب الصيادلة حيدر فؤاد، اليوم الأربعاء، التوجه لإنشاء مصانع دوائية وطنية لتأمين توفير الدواء للقطاع الخاص، فيما دعا المواطنين الى التوجه نحو أخذ العلاج من الصيدليات المجازة.

وقال فؤاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توفير الأدوية يتم من خلال شقين، الأول هو استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق المكاتب المجازة من قبل نقابة الصيادلة ،والثاني هو الصناعة الدوائية الوطنية، إذ توجد هناك عملية توازن بين الاستيراد والصناعة الوطنية"، مبيناً أن "العراق مقبل حالياً على دعم حكومي متوجهاً لهذا المنبر بالإضافة الى الإقبال على إنشاء مصانع دوائية وطنية تنتج الصناعة الدوائية وتأمين توفير الدواء للقطاع الخاص".

ودعا فؤاد، "المواطنين الى التوجه نحو أخذ العلاج من أماكنه الرسمية (الصيدليات المجازة رسمياً من نقابة الصيادلة) وأيضاً أخذ العلاج من قبل الصيدلي الخبير بشؤون الدواء، وسيقوم الصيدلي الذي يصرف العلاج بتوجيه المريض بكافة الاستشارات الصيدلانية التي يحتاج لها، وهو المؤتمن على حماية صحة المواطن".