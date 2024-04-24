بعثة حلف "الناتو": القوة الجوية العراقية تضاهي قدرات العالم

2024-04-24 16:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمة

تصوير: علي هاشم

أشاد رئيس أركان بعثة حلف "الناتو" في العراق الجنرال الإيطالي نيكولا بيازنتي ،اليوم الأربعاء، بقدرات الطيار العراقي والقوات الجوية العراقية، فيما أشار إلى إسناد القوات الجوية العراقية في تدريب الطيارين في المرحلة المقبلة.

وقال بيازنتي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاركة القوة الجوية الإيطالية في التمرين مع القوة الجوية العراقية هي الأولى، حيث وجدنا مستوى التعاون عالياً جداً بين بعثة حلف "الناتو" والقوات العراقية".

وأضاف بيازنتي، أن "مستوى الطيار العراقي مبهر وعالٍ جدا وخاصة أثناء التمرين أظهر الطيارون قدرات تضاهي قدرات العالم"، لافتاً إلى "أننا نساند القوة الجوية العراقية في تدريب الطيارين من باب الإسناد والتدريب في المرحلة المقبلة".

وبشأن التعاون من خلال تزويد العراق بالطائرات والمعدات العسكرية، أوضح بيازنتي، أن "المستوى الحالي للتعاون هو تقديم الإسناد ويعتبر العراق وإيطاليا حلفاء أمنياً".