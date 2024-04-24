الدليمي: زيارة السوداني للأنبار "غير مفاجئة".. وهذه محاورها

2024-04-24 16:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

حدد عضو مجلس النواب النائب محمد الدليمي، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، محاور زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى محافظة الانبار.

وقال الدليمي لـ"بغداد اليوم"، ان "محاور زيارة السوداني ليست مفاجئة وجاءت من اجل متابعة ملفات الخدمات والامن والوضع الاجتماعي"، لافتا الى "انه حريص على ايجاد تطور حقيقي وملموس في ملف الخدمات في كل المحافظات من خلال تسريع وتيرة العمل في المشاريع ورفع اي معرقلات".

واضاف الدليمي بان "السوداني شخصية خالية من العقد ويتعامل بروح وطنية مع كفاءة عالية في المتابعة وحل الاشكاليات، وهذا ما يفسر دعمنا له من اجل دفع حكومته لتحقيق اهدافها خاصة في ملف الاعمار والخدمات"، مؤكدا "وجود تغيير في ظل مشاريع تنجز وفق سقوف زمنية محددة".

واشار الى ان "المرحلة الحالية تتطلب دعم القوى السياسية لرئيس الوزراء من اجل المضي في تحقيق اهدافه الخاصة بالاعمار والخدمات ومعالجة تراكمات ماضية من اجل تحقيق قفزات نوعية في الاداء لكل مؤسسات الدولة".

وكان السوداني قد وصل محافظة الأنبار، صباح اليوم، ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات، واجرى زيارة إلى مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة في ناحية الفرات، وعقد في مقر المشروع، اجتماعاً مع الشركة المنفذة، واطلع على تفاصيل وسير الأعمال التنفيذية الجارية التي وصلت إلى مراحل متقدمة بالعمل، واستمع إلى طروحات الفريق الهندسي، ووجه بسرعة الإنجاز على وفق المواصفات المطلوبة، مشدداً على عدم التعذر بأي تأخير بعد أن وفرت الحكومة كل مستلزمات الإنجاز للمحطة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على وضع خدمة الكهرباء في عموم المحافظة، ومتابعة مشروع غاز عكاز الذي سيغذي محطة كهرباء الأنبار بالوقود بعد إنجازها، كما اعلن إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق ويسلم المستحقات المالية لمجموعة من فلاحي المحافظة.