بوقت قياسي.. نفط ذي قار تعلن إنجاز مشروعين جديدين في محطة عزل غاز الناصرية

2024-04-24 17:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم الأربعاء، إنجاز مشروعين في حقل الناصرية النفطي ضمن مشاريع البنى التحتية و اللوجستية المنفذة في الحقل.وقال مدير هيئة المشاريع في الشركة جبار كريم مزهر، في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “الكوادر الهندسية في هيئة المشاريع انجزت أعمال مشروع ساحة خزن الأنابيب...

