العبودي: الاعتراف الدولي الممنوح للعراق يؤرخ لمرحلة جديدة من التميز الأكاديمي

2024-04-24 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، أن الاعتراف الدولي الممنوح للعراق في مجال التعليم الطبي يؤرخ لمرحلة جديدة من الرصانة والتميز الأكاديمي.وقال العبودي في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجامعة البيان، في بيان نقله مكتبه الإعلامي وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النجاح الذي تجسد بالوصول إلى الاعتراف والاعتماد الدولي الممنوح إلى العراق يطمئن الرأي العام بأن برامج التعليم الطبي تمتاز بمستوى من الكفاءة المستندة إلى معايير التعليم العالمي، فضلا عما يحققه هذا الاعتماد الممنوح من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي من نقلة نوعية في مستوى التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين جامعاتنا ونظيراتها العالمية وتحفيز الكليات الطبية على تطوير برامجها التعليمية والبحثية ويجعل الشهادة العراقية في المسار الآمن من حيث الاعتراف الدولي ويؤرخ لمرحلة جديدة من الرصانة والتميز الأكاديمي".وأضاف العبودي، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وفق خطوات منتظمة وتتكامل مع المؤسسات القطاعية لتحقيق الأهداف التنموية وتلبية مستلزماتها التي تمتد حتى عام 2030 ومراعاة المتغيرات والتكيف مع الظروف وتذليلها من أجل ضمان التعليم المستدام والصحة المستدامة وأداء المسؤوليات تجاه المجتمع وتعضيد الأهداف الإستراتيجية والانطلاق بها نحو الشراكات العالمية".وتابع البيان ، أن "المؤتمر تخلله عدد من الكلمات لرئيس جامعة البيان ولجنة التعليم النيابية فضلا عن جلسات علمية في محاور الطب وطب الأسنان والصيدلة والتقنيات الطبية الصحية والتمريض وتكريم الباحثين المتميزين في محاور طب الأسنان والصيدلة والتقنيات الصحية والطبية والتمريض"واختتم البيان، أنه "على هامش المؤتمر وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي حجر الأساس لتطوير وتوسعة الجامعة واطلع على واقع العيادات الطبية لكلية طب الأسنان والمختبرات المركزية".