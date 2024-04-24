2024-04-24 17:54:08 - المصدر: منصة إيشان

زار مسؤول كبير في وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بالنجف. وتقول مصادر مطلعة، لمنصة “إيشان“، إن “الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي زار الصدر في الحنانة ليلة أمس“. وتضيف، أن “لقاء الصدر والعوادي يأتي مع غياب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، عن دوامه منذ أسبوعين“. ومع […]

ظهرت المقالة بعد “غياب” حميد الغزي.. مسؤول كبير في وزارة الداخلية يزور الصدر بالحنانة أولاً على Eishan.