السوداني يتابع الأعمال التنفيذية الجارية في مشروع المجمع الحكومي الجديد في الأنبار

2024-04-24 18:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (24 نيسان 2024)، زيارة ميدانية إلى مشروع تنفيذ المجمع الحكومي الجديد الواقع غرب الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

واطلع السوداني بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، "على سير الأعمال الجارية، ونسب الإنجاز، ووجه بالإسراع في التنفيذ، وعدم الإخلال بالمواصفات اللازمة المثبتة في العقد".

يشار الى ان المجمع شُيد على أرض مساحتها الإجمالية 400 دونم، ويضمّ العديد من المباني الحكومية، ومحطة كهرباء، وقاعة للمؤتمرات، فضلاً عن مشاريع للبنية التحتية من (مجاري، وماء، وكهرباء وإنارة، واتصالات).



