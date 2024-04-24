السوداني يعلن عن مشاريع مجاري الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار في الانبار

2024-04-24 18:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، (24 نيسان 2024)، عن مشاريع مجاري الصرف الصحي وشبكات مجاري مياه الأمطار في قضاء عانه وناحية كبيسة غرب محافظة الأنبار.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "كلفة المشروعين في عانة 101 مليار دينار وناحية كبيسة 108 مليارات دينار".



كما وجه السوداني وزارة الصحة وضمن خطة الوزارة والاتفاق العراقي- الصيني بإكمال متطلبات تنفيذ الآتي:

1- مشروع إنشاء مستشفى نسائية وأطفال سعة 200 سرير في قضاء الفلوجة.

2-مشروع إنشاء مستشفى سعة 100 سرير في قضاء الخالدية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار صباح اليوم محافظة الأنبار، ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات، وتفقد خلالها مشاريع عدة كما أعلن عن إطلاق الموسم التسويقي للحنطة في العراق.

