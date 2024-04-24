2024-04-24 18:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، توقيع عقد مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل (400) مقمق.

وأكد وزير النفط حيان عبد الغني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية (400) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم ) للانتاج الوطني الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي".

جاء ذلك خلال رعاية الحياني، حفل توقيع العقد بين الوزارة ممثلة بشركة نفط الوسط شركة نفط الشمال ودائرة العقود والتراخيص البترولية وبين شركة يوكرزم ريسورس (UKRZEMRESURS) الأوكرانية، وكذلك رعايته لعقد تنازل شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الأوكرانية".

وأضاف الوزير، أن "الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعجلة لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل (60) مقمق".

وأشار الحياني، إلى أن "الوزارة تهدف من خلال العقد مع الشركة الاوكرانية الوصول إلى معدل (100) مقمق للمرحلة الاولى من (1-2) سنة، و(400) مقمق خلال (4) سنوات".

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ان "هذا العقد تحقق بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب الحرب على العصابات الارهابية "، مشيراً "التوصل إلى صيغة العقد مع الشركة الاوكرانية لاستثمار هذا الحقل بانتاج اولي يتراوح (من سنة ونصف الى سنتين ) ويهدف إلى رفع معدلات الانتاج للحقل الى (100 )مقمق ، والى (400 )مقمق خلال أربع سنوات، يغذي من خلاله محطة كهرباء الانبار ومحطة عكاز الغازية".

فيما ذكر مدير عام شركة نفط الوسط، محمد ياسين حسن: "اليوم شهدنا تنازل الشركة الكورية كوكاز الى الشركة الاوكرانية لتنفيذ واستثمار مشروع حقل عكاز الذي يمثل خطوة مهمة نحو استثمارالغاز ، وخصوصا في المنطقة الغربية لما تحمله هذه المنطقة من مخزون غازي كبير، نعمل على استثماره بالشكل الامثل، لرفد الشبكة الوطنية بطاقة غازية جديدة تسهم في دعم قطاع الطاقة في العراق وتعزز من الانتاج الوطني".