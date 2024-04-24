رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجهود لإكمال مستشفى الرمادي التعليمي

2024-04-24 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بتكثيف الجهود لإكمال مستشفى الرمادي التعليمي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار مستشفى الرمادي التعليمي، للاطلاع ومتابعة أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيل وتوسعة المستشفى، وذلك ضمن زيارته للمحافظة التي وصلها صباح اليوم الأربعاء. وأضاف، أن السوداني أجرى جولة داخل أقسام وردهات المستشفى، وتفقد أحوال المرضى الراقدين والخدمات الطبية المقدمة، كما التقى عدداً من المواطنين المراجعين، واستمع إلى طروحاتهم واحتياجاتهم ووجه بمتابعتها، كما اطلع على سير أعمال التأهيل، موجهاً بتكثيف الجهود من أجل سرعة إكمال المشروع الذي يخدم عدداً كبيراً من أبناء المحافظة. وأشار البيان، إلى أن بناية مستشفى الرمادي التعليمي تعرضت إلى تدمير واسع بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة إعمارها وتأهيلها، التي تشتمل على إعادة تأهيل كل من المختبر المركزي سعة 25 غرفة، ودار الأطباء 60 غرفة، وإنشاء بناية الكلية الصناعية، وتأهيل 5 صالات عمليات، وإضافة مبنى جديد للعيادات الاستشارية يضم 20 غرفة، وصالة انتظار كبيرة، فضلاً عن إضافة مبنى للمذخر الدوائي، وآخر لمختبر الطوارئ، وأيضا إضافة مبنى لعمال الخدمة بطابقين، وتأهيل وحدة الحروق ووحدة الأشعة، كما شملت الأعمال تأهيل محطة الكهرباء ومركز الصيانة، ما يمثل 70 من المرحلة الثانية.