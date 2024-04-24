مستشار السوداني: 450 مليار دولار قيمة المشاريع الاستثمارية المستقبلية في العراق

2024-04-24 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الاربعاء، عن قيمة المشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها بالعراق خلال الفترة المقبلة. وقال النجار في تصريح متلفز، تابعته الاقتصاد نيوز، إن النمو الاقتصادي الذي يشهده العراق حالياً عائد الى جملة من الاسباب أهمها محافظة اسعار النفط على استقرارها، حيث ساهم هذا الامر بتحقيق وفرة مالية، فضلاً عن الهدوء والاستقرار السياسي الامر الذي دفع القطاع الخاص لضخ مبالغ مالية كبيرة جداً بمشاريع استراتيجية. وأضاف أن قيمة المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في العراق تقدر بـ450 مليار دولار أغلبها يتعلق بالبنى التحتية والتغير المناخي، مشيراً إلى أن قطر والسعودية والولايات المتحدة هي ابرز الدول المستثمرة خلال الفترة المقبل، إذ وقع العراق مع تلك الدول اتفاقيات عدة. وتابع النجار، أن العراق وفقاً لهذه المعطيات، سوف يسجل اعلى مستويات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، مبيناً أن رؤية الحكومة تتضمن اشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة عبر تنفيذ المشاريع المختلفة خاصة في مجالات الصحة والسكن. وأكد وجود حزمة من التغييرات المهمة التي ستطرأ على القوانين التجارية والاقتصادية العراقية حيث تم تقديم هذه الحزم من قبل مجلس الوزراء الى جهات تدقيقية ليتم طرحها فيما بعد على مجلس النواب. وكشف عن أن صندوق العراق للتنمية بصدد طرح مشروع أجر وتملك والذي يعني تمليك العقار لسكانيه، وهو مشروع يطرح لأول مرة في العراق.