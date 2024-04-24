رئيس الوزراء يزور مشروع ملعب الأنبار الأولمبي

2024-04-24 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعزار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مشروع ملعب الأنبار الأولمبي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار مشروع ملعب الأنبار الأولمبي سعة (30) ألف متفرج، الذي يعد من المشاريع المتلكئة، حيث تعرض للدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتُجرى حالياً عمليات إعادة إعماره وإكمال تشييده".وأضاف، أن "السوداني تجول في أرجاء المشروع، واطلع على سير التنفيذ، كما التقى الكوادر الهندسية المشرفة على التنفيذ، وحثهم على سرعة الإنجاز وبالمواصفات والمعايير المعتمدة؛ ليكون الملعب إضافة مهمة إلى الملاعب الكبيرة المنفذة في باقي المحافظات، وجاهزاً لاستقبال المباريات والفعاليات الرياضية".ونوه البيان الى أنه "يُشيد إلى جانب الملعب الرئيس، ملعبان تدريبيان، الأول بسعة (2000) متفرج، والآخر بسعة (500) متفرج، إضافة إلى فندق (4) نجوم سعة (75) غرفة، لاستقبال الوفود الرياضية".