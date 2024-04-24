رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع المجمع الحكومي الجديد في الأنبار

2024-04-24 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالإسراع في تنفيذ مشروع المجمع الحكومي الجديد في الأنبار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة ميدانية إلى مشروع تنفيذ المجمع الحكومي الجديد الواقع غرب الرمادي، مركز محافظة الأنبار".واطلع السوداني- بحسب البيان- على سير الأعمال الجارية ونسب الإنجاز، ووجه بـ "الإسراع في التنفيذ وعدم الإخلال بالمواصفات اللازمة المثبتة في العقد".وتابع البيان، أن "المجمع شُيد على أرض مساحتها الإجمالية 400 دونم، ويضمّ العديد من المباني الحكومية ومحطة كهرباء وقاعة للمؤتمرات، فضلاً عن مشاريع للبنية التحتية من (مجاري وماء وكهرباء وإنارة واتصالات)".