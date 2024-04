إجراء ميداني لرصد المخالفات البيئية في سوق الشيوخ.. هذه التفاصيل

2024-04-24 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشفت مديرية بيئة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن اجراء ميداني في قضاء سوق الشيوخ لرصد الحالات السلبية والمخالفة للشروط البيئية فيه.وقال محسن عزيز مدير بيئة ذي قار في بيان له تابعته شبكة اخبار الناصرية، انه “بالتعاون مع مركز شرطة الإسماعيلية في قضاء سوق الشيوخ، قامت كوادرها بإجراء...

