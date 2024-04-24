السوداني يؤكد حرص الحكومة واهتمامها على متابعة جميع الملفات

2024-04-24 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عصر اليوم الأربعاء، السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار التي وصلها صباح اليوم.





وأكد سيادته، خلال اللقاء، حرص الحكومة واهتمامها على متابعة جميع الملفات التي تخصّ مواطني المحافظة، لاسيما الجانب الخدمي، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لمحافظة الأنبار؛ كونها تشكل مساحة واسعة من أرض العراق، وما تتميز به اليوم من استقرار وعمليات إعمار.





وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التكامل في العمل بين جميع السلطات؛ من أجل عدم تأخير القوانين والمشاريع التي يحتاجها أبناء الشعب، خصوصاً أن الحكومة قد أطلقت حزمة من البرامج، وأنجزت الكثير من المشاريع المعطلة منذ سنوات.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24-نيسان-2024