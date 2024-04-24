الرافدين يعلن منح وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة

2024-04-24 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، منح وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة.وقال بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم منح وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة التي تبدأ من 1 مليون ولغاية 20 مليون دينار يتدرج بواقع 1 مليون دينار لدعم فئات الطلبة والخريجين والشباب من الباحثين عن العمل".وأضاف، أنه "تم رفع وتعبئة مبلغ القرض عبر البطاقة الإلكترونية للمسجلين ضمن قاعدة بيانات مبادرة ريادة والذين قدموا عليها من خلال تطبيق مصرف الرافدين".وأكد المصرف، أن "عملية التقديم والمنح إلكترونية ومن دون وسيط".