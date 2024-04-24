في محافظتين.. إحباط محاولة تسلل غير شرعية واعتقال أشخاص اطلقوا النار على الشرطة

2024-04-24 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحبطت الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، محاولة تسلل 26 أجنبياً بطريقة غير شرعية في السليمانية، فيما ألقت القبض على خمسة أشخاص أطلقوا النار على مفارز للشرطة في بغداد.

وذكر بيان لشرطة الحدود ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الثالث من إلقاء القبض على 26 متسللاً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وفي السياق، ألقت شرطة بغداد الرصافة القبض على خمسة متهمين لقيامهم بإطلاق النار على مفارز الشرطة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القبض على خمسة أشخاص لقيامهم بإطلاق النار في الفضاء إثر نشوب مشاجرة ضمن حي طارق".

وتابع "لدى وصول المفارز إلى محل الحادث تم إطلاق النار عليهم من قبل المتهمين ولاذوا بالفرار، حيث تمت مطاردتهم ومحاصرتهم والقبض عليهم وضبط بحوزتهم ثلاث بنادق كلاشنيكوف، ليتم تسليمهم إلى مركز الشرطة أصولياً".