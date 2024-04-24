القضاء العراقي يفكك جريمة قتل طفلتين ويوقف الأبوين

2024-04-24 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف القضاء العراقي، يوم الأربعاء، جريمة قتل نفذها زوج وزوجته بحق ابنتيهما الطفلتين في محافظة نينوى، وفقاً لمصدر أمني.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "القضاء العراقي اكتشف جريمة قتل تُحقق فيها شرطة نينوى في ناحية برطلة شرق الموصل ضمن مناطق سهل نينوى، والمتهمين بها رجل وزوجته".

وعن تفاصيل الحادثة، أوضح المصدر أن "الشرطة تلقت امس بلاغا من المستشفى بتسجيل حالة وفاة لطفلة بعمر ثلاث سنوات في ناحية برطلة"، مبيناً أن "الشرطة تلقت بلاغاً مشابها للعائلة ذاتها بوفاة ابنة اخرى بعمر سبع سنوات قبل خمسة ايام ادعت فيها انها توفيت".

وأضاف، أن "فريق التحقيق تولدت له قناعة بعد ورود تقرير الطب العدلي الذي أكد ان وفاة للطفلتين كانتا خنقا باستخدام (وشاح ) او (حجاب)"، مردفاً بالقول: في التحقيقات الاولية انكر الابوان ضلوعهما بالحادثة الا ان التعمق بالتحقيق وبعد مواجهتهما بالادلة اعترفا بارتكاب الجريمتين".

وأوقف القضاء، الأبوين وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي"، بحسب المصدر.