العراق يحصد وساما في بطولة آسيا لألعاب القوى

2024-04-24 19:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحصد لاعب منتخبنا الشبابي مصطفى محسن، اليوم الاربعاء، وساما في بطولة آسيا لالعاب القوى دون 20 عاما بمدينة دبي الاماراتية.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،بأن" لاعب منتخبنا الشبابي مصطفى محسن حصد وساما في بطولة آسيا لألعاب القوى دون 20 عاما الجارية أحداثها في مدينة دبي الاماراتية في سباق 1500م حيث حل ثالثا ليحصد برونزية السباق".وأضاف، أن" العداء القطري حل اولا والعداء الهندي ثانيا وجاء مصطفى محسن ثالثا ليحصد أولى الأوسمة العراقية".وأشار الى ان" مصطفى محسن سيخوض سباقه الثاني في فعالية 300م موانع يوم غد الخميس ونطمح بأن يضيف وساما جديدا للعراق".