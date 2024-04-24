الموسم التسويقي.. التجارة تعلن الاستعداد التام لاستلام كميات الحنطة من الفلاحين

2024-04-24 19:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال كميات الحنطة من الفلاحين والمزارعين، فيما أكدت وجود دعم حكومي لإنجاح الموسم التسويقي الحالي. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن ملاكات الوزارة ومخازنها في بغداد والمحافظات تستلم الآن كميات كبيرة من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، وهذا مؤشر كبير على نجاح الموسم التسويقي. وأضاف، أن الوزارة باشرت بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استلام الوجبة الأولى من المبالغ المخصصة وقدرها 500 مليار دينار عراقي، حيث وجه رئيس الوزراء بإطلاق هذا المبلغ من وزارة المالية، مبينا، أن هناك دعما ومساندة حكومية لإنجاح الموسم التسويقي، إذ وجه وزير التجارة أثير الغريري أن يشرف المديرون العامون على الموسم التسويقي، حسب المحافظات، حيث تم منحهم صلاحيات واسعة لغرض إنجاح الموسم التسويقي. وتوقع حنون أن يكون الموسم الحالي أفضل وأكبر من المواسم السابقة نتيجة الكميات المسوقة من الفلاحين، لافتا، إلى أن توقعات وزارة الزراعة تشير إلى أكثر من 6 ملايين طن هذا الموسم. وأشار، إلى أن مخازن التجارة على أهبة الاستعداد لاستلام كميات الحنطة، و لا توجد أي مشكلة في الخزن أو التسويق لدى الوزارة، لافتا، إلى أن ملاكات الوزارة وعلى مدار 24 ساعة تعمل على استلام المحصول من جميع الفلاحين والمزارعين المسوقين. وبشأن المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين، أوضح حنون، أن المستحقات المالية تدفع خلال فترة أقصاها من 48 إلى 72 ساعة وبشكل سريع، موضحا، أن المبالغ متوفرة في فروع ودوائر الشركة العامة لتجارة الحبوب في جميع محافظات.