2024-04-24 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جولة في إحدى أسواق الرمادي التقى فيها جمعاً من أبناء المدينة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تجول في إحدى أسواق الرمادي والتقى جمعاً من أبناء المدينة".وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل اليوم إلى محافظة الأنبار".وأضاف، أن "الزيارة جاءت، ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات".