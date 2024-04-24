بعد الحديث عن انها "نادرة".. ما تفاصيل الحالة الجوية التي يترقبها العراق الاسبوع المقبل؟

2024-04-24 20:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، حقيقة تعرض العراق لحالة جوية نادرة لم تحدث منذ عقود.

وقال عطية في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا الأمر يدخل في باب التهويل بهدف الحصول على المشاهدات من قبل بعض الصفحات، ولكن هناك حالة جوية وأجواء باردة سيتأثر بها العراق".

وأضاف أن "هناك غزارة في الأمطار تبدأ من ليلة 29 من الشهر الحالي وتنتهي يوم الثالث من الشهر المقبل، وتكون غزارة الأمطار يوم 2 ايار المقبل".

وأشار الى أن "غزارة الأمطار ستكون في المناطق الوسطى والجنوبية وخاصة في البصرة، وايضا ستتأثر بها المناطق الشمالية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية، قد تحدثت عن حالة جوية نادرة ستضرب العراق وتؤدي الى الغرق في بعض المناطق.

وتشير خرائط الطقس الى حالة جوية غزيرة وشديدة من الامطار مطلع الشهر المقبل، فيما يصفها بعض خبراء الطقس بانها تاريخية نظرا لشدتها مقارنة بالوقت الذي ستحدث فيه مطلع الشهر الخامس مقارنة بالسنوات الماضية.