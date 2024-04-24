2024-04-24 20:18:08 - المصدر: منصة إيشان

يواصل زعيم “التيار الصدري سابقاً” التيار الشيعي الوطني حالياً مقتدى الصدر، دفاعه عن الأئمة الإثني عشر، وذلك بتغريدة مطولة وجهها لمن أسماهم بـ”النواصب”، وذلك في إطار منهج جديد يتبعه الصدر في توجيه رسائل سياسية “مبطنة” بمضامين دينية، قد تكون رداً على كل الانتقادات الفكرية التي تطال التيار الصدري، نتيجة لممارسات بعض أتباعه. ومن خلال التغريدة […]

ظهرت المقالة رسائل سياسية بمضامين دينية.. الصدر يواصل دفاعه عن “ولاية علي” أولاً على Eishan.