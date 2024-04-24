2024-04-24 20:18:08 - المصدر: منصة إيشان

اجتاحت الحسرة، المواطنين الكوتيين، بعد خسارة بلادهم المشاركة في مشروع طريق التنمية الذي أطلقه العراق، ووقع مذمرة تفاهم خلال زيارة الرئيس التركي أول أمس الاثنين، إلى جانب قطر والإمارات. ومثّل مروع طريق التنمية، الذي توافقت على إقامته مجموعة من الدول الإقليمية ليربط الخليج العربي بساحل المتوسط عبر العراق وتركيا ويختصر طريق النقل باتجاه أوروبا، مادّة […]

ظهرت المقالة كويتيون يهاجمون حكومة بلادهم بسبب ميناء الفاو وطريق التنمية.. كيف بدأت القصة؟ أولاً على Eishan.