2024-04-24 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن عملية البناء والإعمار وتنفيذ المشاريع تتطلب جميعها استقراراً أمنياً.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً للقيادات الأمنية في محافظة الأنبار، في سياق زيارته التي أجراها للمحافظة صباح هذا اليوم".وأكد السوداني بحسب البيان، أن "محافظة الأنبار لها أهمية وخصوصية؛ لأنها تمتد على مساحة واسعة من أرض العراق، ما يتطلب جهداً مضاعفاً من أجل استمرار الأمن فيها"، مشيراً إلى أن "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب لم تكن لتحصل لولا وقفة أبناء الأنبار الذين ساندوا القوات الأمنية، وعملوا في جميع تشكيلاتها وقدموا التضحيات في سبيل محافظتهم ووطنهم".وبين رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة أطلقت برنامجاً واسعاً فيه أولويات تخص الإعمار والخدمات التي من شأنها أن ترتقي بالواقع الخدمي للمواطنين في جميع أنحاء العراق"، مشدداً على أن "عملية البناء والإعمار وتنفيذ المشاريع تتطلب جميعها استقراراً أمنياً، وهذا يقع على عاتق قواتنا الأمنية البطلة التي نحتاج منها أن تبذل المزيد من الجهود، مثلما قدمت سابقاً في الحرب ضد الإرهاب".ووجه بأن "يعكس رجل الأمن صورة الدولة بأفضل ما يكون، وأن يتعامل مع المواطنين وفق معايير القانون وحقوق الإنسان بلا تجاوز أو اعتداء على كرامة الناس".