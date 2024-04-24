العراق ومصر يؤكدان على أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة

2024-04-24 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ومستشار رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، فايزة أبو النجا، اليوم الأربعاء، أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة واستعادة حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى وعلى هامش الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، فايزة أبو النجا".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التأريخية الأخوية بين العراق ومصر، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، لاسيما التعاون الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب".وأشار الى أن "اللقاء شهد الإشادة بزيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى جمهورية مصر الشقيقة والتي عكست حرص العراق على تطوير وترسيخ العلاقات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".وتابع أنه "جرى التأكيد ايضا، على أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة واستعادة حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة".