ملعب كربلاء المقدسة يستضيف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

2024-04-24 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استضافة ملعب كربلاء المقدسة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للموسم الحالي الذي يجمع بين فريقي العهد اللبناني وسنترال كوست الأسترالي في الخامس من أيار المقبل.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاتحاد الآسيوي منح حق استضافة نهائي كأس الاتحاد القاري لكرة القدم للموسم الحالي 2023 / 2224 إلى ملعب كربلاء المقدسة في الخامس من أيار المقبل ليسجل بذلك سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ إنشاء هذا الملعب.وأضاف أن الاتحاد الآسيوي حدد 11 من أيار المقبل موعدا لمواجهة ذهاب دوري أبطال آسيا التي تجمع العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني في ملعب استاد يوكوهاما الياباني، فيما سيكون لقاء الإياب في 25 من أيار في استاد زايد بن هزاع بمدينة العين.