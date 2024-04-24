وزير التعليم يتلقى دعوة رسمية لزيارة المجر

2024-04-24 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من جمهورية المجر لزيارة العاصمة بودابست وتطوير علاقات التعاون العلمي والأكاديمي.وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العبودي استقبل سفير الجمهورية المجرية لدى بغداد اتيلا تار حيث ناقشا برامج التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية في البلدين".وأكد العبودي، بحسب البيان، حرصه على "مد جسور التعاون مع مؤسسات التعليم العالي المجرية والإفادة من تجاربها وإرساء سياقات التفاهم بين الجامعات العراقية والمجرية وتبادل المنح الدراسية"، مشيرا إلى أن "مبادرة أدرس في العراق التي تديرها وتشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف استقطاب الطلبة الدوليين في الجامعات العراقية وفرت مناخا إيجابيا للتبادل العلمي والثقافي بين العراق ودول المنطقة والعالم ولافتا في الوقت نفسه إلى استعداد الوزارة لاستقبال طلبات تأسيس الجامعات الأجنبية الرصينة لفتح فروع لها في العراق بهدف تنمية الشراكات العالمية وتعضيدها".من جهته أبدى السفير المجري، "استعداد بلاده لتعزيز الشراكات العلمية والتعليمية وتأطير برامج التوأمة بين الجامعات العراقية والمجرية وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية مشيدا برؤية وقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على التوجه إلى تدويل التعليم العالي والتفاعل مع التجارب الدولية".