2024-04-24 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الأربعاء، محاور خطتها لموسم الحصاد الذي بدأ منتصف شهر نيسان الجاري ويستمر إلى بداية شهر تموز، مشيرة إلى أنها تتضمن 4 محاور بينها نشر مرابطات قرب المزارع والسايلوات.وقال مدير إعلام الدفاع المدني العقيد رحمن حسين مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تطبق في كل موسم حصاد خطة من 4 محاور يتضمن الأول الإعلام حيث تنشر من خلالها وصايا وإرشادات الدفاع المدني للفلاحين والمزارعين وأصحاب المكائن والحاصدات وأهم الوصايا عدم إشعال النار لأي غرض وخاصة الطبخ في المزارع والبساتين وصيانة المولدات وتفريغها من الكاز والبنزين وزيت المكائن".وأضاف مهدي، أنه "ضمن الإرشادات أن تكون هناك أماكن خاصة للمولدات بعيدة عن المزارع والدور السكنية، إضافة إلى ترك فواصل بين القطع أو المساحات المزروعة وتهيئة خزانات للماء تكون قريبة لاستعمالها فيما إذا شب حريق، فضلاً عن توعية المواطنين غير الفلاحين بعدم رمي أعقاب السجائر أو العبث بالألعاب النارية قرب المزاراع أو داخلها".وتابع، أن "المحور الثاني من خطة الدفاع المدني يتضمن قيام مديرياتنا بكل محافظة بالتنسيق مع الهيئات الفلاحية ومديري النواحي والأقضية للتعامل مع الحوادث وكذلك نشر مرابطات لعجلات الدفاع المدني قريبة على المزارع لضمان سرعة الوصول، فضلاً عن عجلات احتياط داخل المركز فيما إذا كان حريق داخل المناطق السكنية".ونبه، بأن "المحور الثالث يتعلق بخطة الإسناد المتبادل بين المحافظة والمحافظات القريبة عليها عن طريق العجلات والمنتسبين والآليات اللازمة فيما يتضمن المحور الرابع نشر مرابطات داخل السايلوات والصوامع إلى حين انتهاء استلام المحصول".