السوداني: ضرورة أن يسند أبناء العشائر الحكومة المحلية في جميع المحافظات

2024-04-24 21:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جمعاً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار، وذلك خلال زيارته التي أجراها للمحافظة صباح هذا اليوم.

وأكد سيادته أن العشائر لها دور مهم في إسناد الدولة والحكومة المحلية، وأنها طوال تاريخ العراق كانت معبرة عن الانتماء للدولة ومساهمة في بنائها، وقدمت خيرة أبنائها في سبيل العراق والدفاع عن أمنه وسيادته، مشيداً بالوقفة الكبيرة لأبناء عشائر الأنبار وباقي المحافظات خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية.

وتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن الدور المهم للعشيرة في إسناد الحكومة لتنفيذ خططها وبرامجها، وشدد على ضرورة أن يسند أبناء العشائر الحكومة المحلية في جميع المحافظات؛ من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي وتنفيذ المشاريع، مؤكداً أهمية موقع المحافظ في الجهاز التنفيذي للحكومة، حيث يمثل الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24- نيسان- 2024