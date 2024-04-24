أبوظبي تجمع 5 مليارات دولار من طرح أول سندات دولية منذ 2021

2024-04-24 21:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تمكنت أبوظبي من جمع 5 مليارات دولار من طرح أول سندات دولية لها منذ عام 2021، لتصبح بذلك واحدة من أكبر صفقات الديون في الأسواق الناشئة هذا العام. وطرحت السندات بآجال 5 و10 و30 عاماً. وكانت العوائد النهائية أقل بكثير من العائد الاسترشادي المعلن، عندما بدأ الطرح صباح أول من أمس، ما يشير إلى إقبال المستثمرين الكثيف عليها. وبلغت قيمة السندات ذات أجل 5 سنوات، 1.75 مليار دولار، وتزيد عوائدها بنحو 35 نقطة أساس عن نظيرتها في سندات الخزانة الأميركية، لتبلغ بذلك 4.97 بالمئة. بينما بلغ التسعير الأولي لعائدات هذه الشريحة 70 نقطة أساس فوق الأذون الأميركية. أما أطول شريحة ذات أجل 30 عاماً، فكانت بقيمة 1.75 مليار دولار أيضاً، مع هامش عوائد 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ليبلغ بذلك 5.62 بالمئة. وتولى بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي هولدنغز، وجيه بي مورغان تشيس آند كو، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد، إدارة عملية الطرح.