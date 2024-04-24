أردوغان: نستهدف زيادة التجارة مع ألمانيا إلى 60 مليار دولار

2024-04-24 21:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعمل على زيادة حجم التجارة الثنائية مع ألمانيا من 50 مليار دولار حاليا إلى نحو 60 مليار دولار. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، عقده الرئيس التركي أردوغان مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة. وأضاف أردوغان: نأمل أن تتحدث تركيا وألمانيا من الآن فصاعدا عن مشاريع الإنتاج المشتركة بالصناعات الدفاعية وليس عن العقبات. وتابع: نريد أن نزيل تماماً من جدول أعمالنا القيود التي نواجهها في الصناعات الدفاعية مع ألمانيا. وعن مكافحة الإرهاب قال الرئيس أردوغان: ننتظر مزيدا من الدعم والتضامن من السلطات الألمانية في الحرب ضد الإرهاب. وفي تشرين الاول الماضي، توقع وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين تركيا وألمانيا 50 مليار دولار بحلول نهاية 2023. وذكر بولات أن أكثر من 8 آلاف شركة ألمانية وشركات ألمانية تركية تعمل في تركيا، وأن قيمة الاستثمارات الألمانية المباشرة في تركيا تجاوزت مستوى 23 مليار و100 مليون دولار العام الماضي.