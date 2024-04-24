بغداد تدعو لندن لإلغاء قيود تفرضها على الشركات البريطانية لدخول العراق

2024-04-24 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الزراعة العراقي عباس المالكي، يوم الأربعاء، على ضرورة إلغاء الحكومة البريطانية جميع القيود التي تعرقل دخول شركات بلادها للاستثمار في العراق.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انعقاد اللقاء الرسمي الأول بين الوزير عباس المالكي ووزير الدولة للتجارة والاستثمار البريطاني اللورد دومنيك جونسون، في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "تعزيز الشراكات الزراعية بين العراق وبريطانيا"، بحضور مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني إلى العراق البارونة إيما نيكلسون، ورئيس هيئة الزراعة الذكية بمجلس الأعمال العراقي البريطاني أحمد سلمان.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية في القطاع الزراعي العراقي وكيفية تسهيل دخول الشركات البريطانية إلى السوق العراقي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد اللورد جونسون على أهمية الشراكة بين العراق وبريطانيا والفرص الواعدة التي يمكن أن توفرها الزراعة الذكية والمستدامة في العراق.

من جانبه شدد المالكي على الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية الزراعية في العراق وتعزيز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تساهم الخبرات البريطانية في نقلها وتطبيقها في العراق.

وأعرب عن تقديره للدعم البريطاني المستمر والتزام الشركات البريطانية بالعمل المشترك نحو مستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكد المالكي على ضرورة تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في القطاع الزراعي في العراق خاصة في ظل استقرار الوضع الأمني الذي يشهده العراق بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي، مشدداً على أهمية رفع نصائح السفر والحظر الموجود على موقع الحكومة البريطانية.

وقد وعد الوزير البريطاني متابعة ذلك، مشيراً إلى تفهمه لوجهة نظر الجانب العراقي.

وبحسب البيان، تأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة خصوصاً في القطاع الزراعي الذي يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي.