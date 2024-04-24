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السوداني يختتم زيارته إلى محافظة الأنبار

السوداني يختتم زيارته إلى محافظة الأنبار
السوداني يختتم زيارته إلى محافظة الأنبار
2024-04-24 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يختتم زيارته إلى محافظة الأنبار، التي تضمنت:


■ إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق وتسليم المستحقات المالية لمجموعة من فلاحي المحافظة.


■ زيارة محطة كهرباء الأنبار المركبة في ناحية الفرات.


■  زيارة ميدانية إلى مستشفى الرمادي التعليمي، والاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله.


■لقاء المرضى الراقدين وذويهم والاستماع لانطباعاتهم عن الخدمات الصحية.


■ الإعلان عن مشاريع مجاري الصرف الصحي وشبكات مجاري مياه الأمطار في قضاء عانة بكلفة 101 مليار دينار، وناحية كبيسة بكلفة 108 مليارات دينار.


■ توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى نسائية وأطفال سعة 200 سرير في قضاء الفلوجة.


■ توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى سعة 100 سرير في قضاء الخالدية.


■ التوجيه بحسم المتعلقات الخاصة بتنفيذ مشروع ماء مدينة الرحالية.


■ المتابعة الميدانية للأعمال التنفيذية الجارية في مشروع المجمع الحكومي الجديد في الأنبار.


■ زيارة ميدانية إلى مشروع ملعب الأنبار الأولمبي سعة (30) ألف متفرج.


■ الاجتماع بأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الخدمية.


■استقبال أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار.


 ■  الاجتماع بالقيادات الأمنية في محافظة الأنبار


■ لقاء جمع من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار.


■ القيام بجولة في أحد أسواق الرمادي ولقاء جمع من أبناء المدينة.


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