2024-04-24 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يختتم زيارته إلى محافظة الأنبار، التي تضمنت:





■ إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق وتسليم المستحقات المالية لمجموعة من فلاحي المحافظة.





■ زيارة محطة كهرباء الأنبار المركبة في ناحية الفرات.





■ زيارة ميدانية إلى مستشفى الرمادي التعليمي، والاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله.





■لقاء المرضى الراقدين وذويهم والاستماع لانطباعاتهم عن الخدمات الصحية.





■ الإعلان عن مشاريع مجاري الصرف الصحي وشبكات مجاري مياه الأمطار في قضاء عانة بكلفة 101 مليار دينار، وناحية كبيسة بكلفة 108 مليارات دينار.





■ توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى نسائية وأطفال سعة 200 سرير في قضاء الفلوجة.





■ توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى سعة 100 سرير في قضاء الخالدية.





■ التوجيه بحسم المتعلقات الخاصة بتنفيذ مشروع ماء مدينة الرحالية.





■ المتابعة الميدانية للأعمال التنفيذية الجارية في مشروع المجمع الحكومي الجديد في الأنبار.





■ زيارة ميدانية إلى مشروع ملعب الأنبار الأولمبي سعة (30) ألف متفرج.





■ الاجتماع بأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الخدمية.





■استقبال أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار.





■ الاجتماع بالقيادات الأمنية في محافظة الأنبار





■ لقاء جمع من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار.





■ القيام بجولة في أحد أسواق الرمادي ولقاء جمع من أبناء المدينة.



