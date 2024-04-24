السوداني يختتم زيارته إلى محافظة الأنبار
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يختتم زيارته إلى محافظة الأنبار، التي تضمنت:
■ إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق وتسليم المستحقات المالية لمجموعة من فلاحي المحافظة.
■ زيارة محطة كهرباء الأنبار المركبة في ناحية الفرات.
■ زيارة ميدانية إلى مستشفى الرمادي التعليمي، والاطلاع على أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيله.
■لقاء المرضى الراقدين وذويهم والاستماع لانطباعاتهم عن الخدمات الصحية.
■ الإعلان عن مشاريع مجاري الصرف الصحي وشبكات مجاري مياه الأمطار في قضاء عانة بكلفة 101 مليار دينار، وناحية كبيسة بكلفة 108 مليارات دينار.
■ توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى نسائية وأطفال سعة 200 سرير في قضاء الفلوجة.
■ توجيه وزارة الصحة بإكمال متطلبات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى سعة 100 سرير في قضاء الخالدية.
■ التوجيه بحسم المتعلقات الخاصة بتنفيذ مشروع ماء مدينة الرحالية.
■ المتابعة الميدانية للأعمال التنفيذية الجارية في مشروع المجمع الحكومي الجديد في الأنبار.
■ زيارة ميدانية إلى مشروع ملعب الأنبار الأولمبي سعة (30) ألف متفرج.
■ الاجتماع بأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الخدمية.
■استقبال أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار.
■ الاجتماع بالقيادات الأمنية في محافظة الأنبار
■ لقاء جمع من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار.
■ القيام بجولة في أحد أسواق الرمادي ولقاء جمع من أبناء المدينة.