ردا على الاعتراضات.. سياسي كردي: مشروع "حسابي" يضم حتى المصارف الاتحادية

2024-04-24 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق أوميد حسين، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، أن مشروع حسابي يضم المصارف الحكومية الاتحادية أيضا ولا يقتصر على مصارف كردستان، وذلك في رد على الاعتراضات على توطين رواتب موظفي كردستان من خلال مشروع حسابي.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المصرف العراقي للتجارة أنضم لمشروع حسابي وهناك مفاوضات لانضمام بنوك الرشيد والرافدين، وجميع البنوك التي في داخل المشروع هي مسجلة في البنك المركزي العراقي".

وأضاف أنه "من المؤمل اكتمال المشروع نهاية العام الحالي، بإصدار بطاقة الماستر كارد لجميع الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين، وبالتالي ستسهل عملية صرف الرواتب".

وأشار إلى أن "مشروع حسابي غير مختصر على صرف الرواتب فقط، وانما هناك امتيازات أخرى به، منها القروض بمختلف صنوفها والتأمين الصحي وغيرها، وهذه الميزات غير موجودة في المشاريع الأخرى".

وبين أنه "ستكون مفاوضات مع الحكومة الاتحادية، للتوصل لطريقة سليمة يتم من خلالها توطين رواتب الموظفين، ونحن نأمل من الحكومة ووزارة المالية دراسة مشروع حسابي قبل الحكم عليه".

وفي ذات السياق، أكدت حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها لا تقف بالضد من عملية توطين رواتب موظفي كردستان لكنها تعكف على تلك العملية ضمن مشروع توطين خاص بالإقليم وهو "حسابي" الذي استوفى كافة الشروط التي فرضها البنك المركزي.

واشارت الى "إرسال قوائم مدققة ومعتمدة لرواتب موظفي إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية"، متوقعة "تسلم الرواتب في حينها أي مع موظفي بقية مناطق العراق الأخرى، على غرار ما حصل الشهر الفائت".