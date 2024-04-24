2024-04-24 21:44:28 - المصدر: ببجي موبايل

بغداد، العراق، 24 أبريل 2024: أشعل حفل ببجي موبايل العربية (PUBG MOBILE) أجواء الليلة التي استقطبت مجتمع الألعاب الإلكترونية في Nox Camp بالرياض يوم 19 أبريل. وكان احتفال تاريخي جمع المؤثرين واللاعبين البارزين وعشاق اللعبة. وكانت ليلة مذهلة احتفت بالإنجازات المتميزة في مجتمع ببجي موبايل وأسقطت الضوء على الروح الحماسية التي يتّسم بها عالم ببجي موبايل.

كان أبرز أحداث الأمسية هو الكشف عن الفائزين بالجوائز، حيث تم تكريم وتقدير المساهمات البارزة للمبدعين المتخصصين في لعبة ببجي موبايل الذين ساهموا في رسم معالم اللعبة في الشرق الأوسط. واحتفلت كل من الجوائز بدءاً من جائزة البث المباشر الأبرز وحتى جائزة شخصية العام المضحكة بالمواهب والابتكارات المتنوعة في مجتمع اللعبة.

تضمنت قائمة أبرز الفائزين بهذه الجوائز المرموقة:

TARBOUN: جائزة البث المباشر الأبرز في لعبة ببجي موبايل

Million Roses: جائزة أفضل معجبين في لعبة ببجي موبايل هذا العام

Alaa Gaming: جائزة أفضل مؤثر في لعبة ببجي موبايل هذا العام

3mr: جائزة المحتوى الكوميدي الإبداعي في لعبة ببجي موبايل هذا العام

Dgray: جائزة الشخصية الساحرة في لعبة ببجي موبايل هذا العام

ABOD: جائزة ملك القناصة في لعبة ببجي موبايل هذا العام

Akram Gaming: جائزة التحدي الفائق في لعبة ببجي موبايل هذا العام

Flaregun TV: جائزة أفضل منشئ محتوى تعليمي في لعبة ببجي موبايل هذا العام

Ivar: جائزة أفضل شخصية مضحكة في لعبة ببجي موبايل هذا العام

3lilio: جائزة أفضل منشئ محتوى إبداعي في لعبة ببجي موبايل هذا العام

أضاف الحفل الموسيقي الآسر لمغني الراب المحلي Moscow المزيد من الحماس إلى الأجواء مما ساهم في بث النشاط والحيوية بين الجمهور ومهّد لليلة احتفالية لا تُنسى بأدائه.

كان حفل ببجي موبايل العربية بمثابة إنجاز مهم في مشهد الألعاب الإلكترونية في المنطقة وأيضاً منصة لتكريم التفاني والشغف والموهبة لدى عشاق ببجي موبايل. وغادر الحضور مع اقتراب الحدث من نهايته بشعور متجدد بالفخر والترقب لمستقبل اللعبة في الشرق الأوسط.